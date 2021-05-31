Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ters yönde giden motosikletlinin çarptığı kişi yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Sultangazi'de ters yönde giden motosikletlinin çarptığı kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Tramvay yolundan karşı yöne geçen motosiklet sürücüsü kısa bir süre sonra ters yönde ilerlemeye başladı. Bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya hafif şekilde yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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