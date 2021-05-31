Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat A.C.T, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi avukatın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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