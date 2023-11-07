Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi seyyar araçla kan bağışı alıyor

Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi sorumlusu Muharrem Coşkuner, Kent Meydanı Projesi kapsamında kan alma biriminin de içinde bulunduğu binanın yıkılmasının ardından yaklaşık bir yıldır mobil kan toplama araçlarıyla kan bağışı kabulü yaptıklarını söyledi.

Değişik yerlerde mobil araçla hizmet verdiklerini belirten Coşkuner, bunun bazı zorlukları bulunduğunu dile getirdi.

Son olarak Valilik önünde mobil kan toplama aracıyla bağış aldıklarını anlatan Coşkuner, şunları kaydetti:

"Sinop Üniversitesi öğrencileri, birimimize destek amaçlı gönüllü olarak çalışıyor. Bugünlerde kan bağışçı sayısı günlük ortalama 15-20 civarında. Bu, önceki yıllara oranla düşük bir rakam. Vatandaşa ulaşabilirsek, kan talebinde artış yaşanabilir. Kızılayın stokları yeterli olmadığı için hasta adına gelen ve bağış yapan vatandaşlarımız var. Kan bulamayanlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya, bağışçı bulmaya çalışıyoruz. Kan bağışçısı konusunda öğrencilerimiz en büyük destekçimiz"