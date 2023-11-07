Duman 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.11.2023 16:08

Kırklareli'nin Brakana tatlısına coğrafi işaret

Kırklareli'nin Brakana tatlısı coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Kırklareli'nin Brakana tatlısına coğrafi işaret

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde üretilen tatlının Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği bildirdi.

Tatlının buğday unu, süt, yumurta, katı ve sıvı yağ ile hazırlandığını ifade eden Şahin, tatlının geçmişinin 1877-1878 yılına dayandığını kaydetti.

Pomak kültüründe bu tatlının önemli olduğunu dile getiren Şahin, açıklamasında "Bayramlarda, doğumlarda, cenazelerde ve özellikle düğünlerde yapılır. Bu sebeplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunur." ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
Coğrafi İşaretler Kırklareli
Sıradaki Haber
Kırşehir'de bu yıl 400 bin fidanın dikilmesi hedefleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:23
Polat çifti soruşturmasında serbest bırakılan 4 kişi için itiraz
17:23
Cevdet Yılmaz: Vatandaşımızın deprem sonrası yaralarını sarıyoruz
17:17
Arap Birliği: İsrailli Bakan'ın Gazze'ye nükleer bomba atılması tehdidi hafife alınmamalı
17:11
Sinop merkezli uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
17:10
BM, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybeden AA kameramanına başsağlığı diledi
17:00
Pakistan'da petrol ve doğal gaz şirketine yönelik saldırıda 2 polis öldü
Sıvası dökülen yapıda Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen figürler ortaya çıktı
Sıvası dökülen yapıda Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen figürler ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Kudüs hastanesi çevresine hava saldırısı
Kudüs hastanesi çevresine hava saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ