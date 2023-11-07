Kırklareli'nin Brakana tatlısına coğrafi işaret

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde üretilen tatlının Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği bildirdi.

Tatlının buğday unu, süt, yumurta, katı ve sıvı yağ ile hazırlandığını ifade eden Şahin, tatlının geçmişinin 1877-1878 yılına dayandığını kaydetti.

Pomak kültüründe bu tatlının önemli olduğunu dile getiren Şahin, açıklamasında "Bayramlarda, doğumlarda, cenazelerde ve özellikle düğünlerde yapılır. Bu sebeplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunur." ifadelerine yer verdi.