Kırşehir'de bu yıl 400 bin fidanın dikilmesi hedefleniyor

Çimen, kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Ağaçlandırma çalışmalarının milletin ve ülkenin geleceği için önemine değinen Çimen, kentin doğal güzelliklerinin korunması ve yeşil alanların artırılması için tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Kırşehirlileri Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine davet eden Çimen, şunları kaydetti:

"Bizim için fidan dikmek atalarımızdan gelen bir kültür ve dinimiz de bunun önemine vurgu yapmaktadır. 2023 yılı boyunca 400 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah bu hedefimiz yıl sonuna kadar gerçekleşmiş olacak. Bu yıl geçen yıldan daha fazla katılım olmasını bekliyoruz. Herkesin birbirine haber vererek, fidan dikiminde bizimle olmalarını istiyoruz. 11 Kasım Cumartesi günü saat 10.30'da Boztepe ilçe yolu 3. kilometresine fidan dikimine herkesi bekliyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de vatandaşları fidan dikim etkinliğine davet etti.