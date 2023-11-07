Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim-6 Kasım tarihlerinde polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde yaptığı çalışmalarda, 24 olayda 33 şüpheliye işlem yapıldığı, 8 şüphelinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Söz konusu şüphelilerden çeşitli miktarda uyuşturucu madde, tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda ise "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 ayrı olayda 3 şüpheliye işlem yapıldı.

Meydana gelen olaylarda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.