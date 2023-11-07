Duman 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.11.2023 15:22

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

Eskişehir Valiliğince kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentte kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim-6 Kasım tarihlerinde polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde yaptığı çalışmalarda, 24 olayda 33 şüpheliye işlem yapıldığı, 8 şüphelinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Söz konusu şüphelilerden çeşitli miktarda uyuşturucu madde, tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda ise "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 ayrı olayda 3 şüpheliye işlem yapıldı.

Meydana gelen olaylarda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 66 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:03
Çekiliş vaadiyle 72 kişiyi 830 bin lira dolandırmışlar
16:01
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
15:50
CHP'de gözler tüzük kurultayına çevrildi
15:50
Kocabaş Çayı'ndaki balık ölümlerine inceleme
15:43
Hocalı katliamlarına katılan Ermeni asıllı Haçaturyan'a 15 yıl hapis
15:45
İsrail'in saldırılarında 10 bin 328 Filistinli hayatını kaybetti
Isparta'da baraj suyu çekilince taş evler gün yüzüne çıktı
Isparta'da baraj suyu çekilince taş evler gün yüzüne çıktı
FOTO FOKUS
Gazzeliler, İsrail işgali altındaki vatan topraklarından göçe zorlanıyor
Gazzeliler, İsrail işgali altındaki vatan topraklarından göçe zorlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ