Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir düğünde 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan kavgada tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde, Turgutlu'nun Albayrak Mahallesi Dereli Sokak'taki düğünde iki aile arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Caner T., Mehmet Ali Aydın'ı (41) kasığından bıçakladı. Yaralanan Mehmet Ali Aydın, haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrasında kaçan Caner T., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.