Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 2 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Yanında 4 kınalı keklik, 4 tahta kafes ile 5 kıl tuzak bulunan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.