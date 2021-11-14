Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanan 2 kişi yakalandı.
Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kentin kırsal bölgelerinde yaptıkları kontrollerde 2 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.
Yanında 4 kınalı keklik, 4 tahta kafes ile 5 kıl tuzak bulunan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçak Avcılık Şanlıurfa
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