Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hekimhan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Münir G. idaresindeki 28 YE 999 plakalı pikap Sivas-Malatya kara yolu Mustafa D'nin kullandığı 44 HV 111 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Mustafa D. ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı buradaki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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