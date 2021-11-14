Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde K.A. yönetimindeki 38 SK 643 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen çocuk yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.