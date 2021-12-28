Belediye tarafından organize edilen etkinlikte bir grup vatandaş, yörede yeni yılın gelişi nedeniyle geleneksel olarak aralık ayının son haftasında yapılan "Gağan" geleneğini canlandırdı.

Kaybolmaya yüz tutmuş geleneğe göre yaşlı bir kişi ve gelin kılığına giren bir erkeğin yanı sıra onlara eşlik eden bir yardımcı ve yüzü siyaha boyanmış bir başka kişi, davul zurna eşliğinde oyunlar oynayarak esnafı gezdi ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Oyun gereği bazı vatandaşların yaşlı adamın yanındaki gelini kaçırmak istemesi ve adamın elindeki bastonla bu kişilere müdahale etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Moğultay Mahallesi'ndeki Kışla Meydanı'nda çekilen halaylarla devam eden etkinlik, toplanan yiyeceklerin paylaşılarak birlikte yenilmesinin ardından sona erdi.

Sanatçı Metin Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gağan geleneğinde dayanışma ve yardımlaşmanın ön planda olduğu söyledi.

Kahraman, vatandaşlardan toplanılan yiyeceklerin birlikte yenildiğine işaret ederek, "Gağan geleneği fakirlerin kollandığı bir zamandır. Kış aylarına girerken köylerde kim fakirse ona yardımlar yapılır, toplanan lokmaların artanı o haneye bırakılır." dedi.