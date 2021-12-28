Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezindeki marketlerde fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı denetim yaptı.

Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını raporlayan ekipler, ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluklarını inceledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazetecilere, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kılınç, kentteki ekipler ile birlikte marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyatlı etiket denetimi yaparak vatandaşın cebini düşündüklerini söyledi.

Ticaret Müdürü Ömer Uslu da denetimleri sadece bugüne özel değil her gün yaptıklarını belirtti.

Kilis Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de kentte faaliyet gösteren temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimler kapsamında sebze, meyve ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatlarını hem de gramaj değerlerini inceledi.

Döviz kuru düşüşünün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için raflardan aldıkları ürünlerin etiketlerini kasa fiyatları ile karşılaştırdı.

Kent genelinde yaklaşık 3 aydan bu yana 304 işletmede 5 bin 830 üründe fiyat denetimi, 1462 üründe ise haksız fiyat artışı denetimi yapıldı. 156 üründe de haksız fiyat olduğu değerlendirilerek, haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de döviz kurundaki düşüşe rağmen satışa sunulan ürünlerde fiyat indirimi yapmayan aralarında zincir marketlerin de olduğu işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ekipler, raflarda ve reyonlarda incelediği ürünleri satış kasasından geçirerek fiyatını karşılaştırdı.

Reyonlardaki ürünlerin son tüketim tarihi ve gramajını da inceleyen ekipler, fiyatlarla ilgili tutanak tuttu.

Ekipler, işletmelere fiyatı düşen ürünün satış fiyatına da indirimin anında yansıtılması uyarısında bulundu.