Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 04:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
[Fotoğraf: AA]
20 sürücüye 12 bin 242 lira ceza uygulandı, iki araç trafikten men edildi
Malatya'da jandarma ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın'ın katılımı ve koordinesinde, trafik timlerince kent genelinde denetim gerçekleştirildi.
Yaklaşık iki saat süren denetimde trafik kuralı ihlalinden 20 sürücüye 12 bin 242 lira cezai işlem uygulandı, iki araç trafikten men edildi.
Kent genelinde kara yolundaki denetimlerin aralıksız sürdürüleceği, hava araçlarıyla (İHA, helikopter ve drone) kontrollere ağırlık verileceği bildirildi.
Etiketler: Malatya Jandarma Genel Komutanlığı Denetim Trafik
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