Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 04:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da polis ekipleri sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre ve Doğa Büro Amirliği (HAYDİ) görevlileri, soğuk kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Kentin belirli bölgelerinde hayvanların beslenebilmesi için yem ve mama bırakan ekiplerin, mevsim şartlarına göre belli aralıklarla faaliyetine devam edeceği kaydedildi.
Etiketler: Malatya Sokak Hayvanları HAYDİ Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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