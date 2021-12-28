Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 04:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulubey ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 12 litre kaçak alkol, 3 litre kaçak votka ile 1 litre kaçak viski ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Ordu Kaçakçılık
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