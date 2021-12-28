Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 03:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Divriği ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki imal eden ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen iki adreste ve bir araçta yapılan aramada, 11,5 litre sahte rakı, 8 litre sahte viski, 3 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 8 bidon ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Sivas Sahte İçki
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