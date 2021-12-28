Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 03:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da seyir halindeki otomobil yandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Mert K. idaresindeki 01 AKM 49 plakalı otomobilin motor kısmında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeyken yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, yol kenarına çektiği araçtan çıkarak polis ve itfaiyeye haber verdi.
Olayı anonslarda duyarak olay yerine gelen Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde görevli bir komiser, ekip otosunda bulunan yangın tüpüyle otomobile müdahalede bulundu. Olaya müdahale esnasında elinde kesikler oluşan komiser hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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