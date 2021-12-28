İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve İl Genel Meclisi üyelerinin de katıldığı program öncesinde judo takımının antrenmanlarını bir süre takip eden Vali Işık, bir süre sohbet ettiği başarılı sporculara ilimizi ulusal ve uluslararası platformlarda en güzel şekilde temsil edeceklerine olan inancını belirterek başarılar diledi.

Malzeme desteği verilen judo takımı sporcuları da Vali Işık’a ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve şampiyonalarda temsil ettikleri ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırabilmek hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler.