Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 03:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde S.K. ve İ.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 193 gram uyuşturucu madde, 9 hap, 3 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu
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