Kırıkkale'de Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından sabah saatlerinden itibaren marketlerde fiyat denetimi yapıldı. Denetimlerde, çay, şeker, un, yumurta, tavuk, pirinç, peynir, süt ve yağ gibi ürünlerin etiket ve kasa fiyatının farklı olup olmadığını kontrol eden ekipler, fiyat farkı tespit edilen marketler hakkında tutanak tuttu. Ayrıca, alış ve satış arasında fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketlerle ilgili de işlem başlatılacağı belirtildi. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Yozgat'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde marketlerde fiyat denetimi yaptı. Döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, fatura karşılaştırması ve gramaj kontrolü yaptı. Alışveriş yapan vatandaşlardan Mahmut Zorbaz, bazı ürünlerde fiyat indiriminin yapıldığını ancak yeterli olmadığını söyledi. Bir marketin müdürü Gazi Çiçek de ürünlerde firmalar indirim yaptıkça market olarak kendilerinin de indirim yaptığını belirterek, `Firmalardan yüksek fiyata da ürün alsak biz az kar marjıyla müşteriye sunuyoruz.` dedi. Öte yanan Yozgat'ta 9 şubesi bulunan yerel market sahibi Zafer Özışık, düzenlediği basın toplantısında, marketlerinde temel gıda ürünlerinden 38'inde indirim yaptıklarını söyledi. Özışık, marketlerden ziyade tedarikçi firmaların indirim yapması gerektiğini ifade ederek, `Toptancıların indirim yapması marketlere de yansıyacaktır.` diye konuştu.

Niğde'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinden itibaren marketlerde fiyat denetimi yapıldı. Bu kapsamda, denetimlerde, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımadığı, ürün fiyatının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa arasında fiyat farkı olup olmadığı denetlendi. Denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Bu arada, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç ile parti yöneticileri, kent merkezinde indirim uygulayan marketlere teşekkür ziyareti yaptı. Partililer ve sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla kent merkezindeki büyük marketleri ziyaret eden Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, `Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile 'devletimin yanındayım, fiyatlarımızda yüzde 10 indirime gidiyoruz' başlıklı indirim kampanyaları kapsamında marketleri ziyaret ediyoruz. İndirim yapan marketlere teşekkür ediyoruz. Yapmayanlara da indirim yapmaları için ricada bulunuyoruz.` ifadelerini kullandı.