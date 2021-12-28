Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da doğaya yem bırakıldı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Çankırı'da ormanlık alanlara zorlu kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı.
Çankırı Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, dört gündür il sınırları içerisinde kar yağışının yoğun olduğu bölgelere yaban hayvanları için yem bıraktı.
Ekiplerin kış süresince yemleme çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.
Etiketler: Çankırı Sokak Hayvanları
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