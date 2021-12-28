Çankırı Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, dört gündür il sınırları içerisinde kar yağışının yoğun olduğu bölgelere yaban hayvanları için yem bıraktı.

Ekiplerin kış süresince yemleme çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.