Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 02:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 439 gram kubar esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Polis Amasya
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