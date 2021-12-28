Samsun Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediye Evleri Aile Sağlığı Merkezi'nde başvuru yapan çiftlere SMA taraması yapıldı.

Ücretsiz olarak tüm aile hekimliklerinde yürütülecek program sayesinde anne baba adayları, bebek sahibi olmadan önce bebeğin SMA riski taşıyıp taşımayacağını öğrenebilecek. SMA riski ortaya çıkan anne baba adaylarına da uzmanlar tarafından danışmanlık yapılacak.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, yeni evlenecek ve anne baba olmayı isteyen tüm çiftlere ücretsiz test vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

Bu çalışmayla SMA hastalığına karşı savaş açtıklarını vurgulayan Oruç, "Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde çiftlere yönelik SMA tarama programı başlatıldı. Aileler aile hekimliklerinde ve aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz test yaptırabilecek. Amacımız bebeklerde görülebilen hastalığın önüne geçmek ve bu konuda aileleri bilgilendirmek." ifadelerini kullandı.