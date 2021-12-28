Çampınar-Göynükler köyü yolu üzerinde önleyici kolluk devriyesi faaliyetinde bulunan Abana İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, ormanlık alanda uçamayan şahini fark etti.

Kanadından yaralı olduğu anlaşılan şahini araca alan ekip, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) timi ile iletişime geçti.

Yaralı şahin, durumun bildirilmesi üzerine ilçeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

Tedavisinin yapılmasının ardından şahinin doğaya salınacağı belirtildi.