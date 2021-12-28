Milli Eğitim Bakanlığının okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında okula kazandırılan kütüphanenin açılışı Vali Abdullah Ayaz tarafından gerçekleştirildi.

Açılış törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Oğuzhan Aykurt, Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulu Müdürü Ziya Doğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılan kütüphane ili birlikte kütüphanesi olmayan okul kalmadığı öğrenildi.

Kütüphane açılışının ardından Vali Ayaz, okul öğretmenleri ile bir araya geldi, okulda bulunan drama ve zeka oyunları sınıflarını ziyaret etti.