Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 03:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de fünye ile patlatılan çantadan eğitim malzemeleri çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de fünye ile patlatılan çantadan eğitim malzemeleri çıktı.
Terme Caddesi'nde otobüs durağında sahipsiz çanta olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak otobüs durağında güvenlik tedbiri aldı.
Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan, test kağıtları, kalemlik ve eğitim malzemeleri çıktı.
Etiketler: Kırşehir
Sıradaki Haber
Marketlere fahiş fiyat denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz