Terme Caddesi'nde otobüs durağında sahipsiz çanta olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak otobüs durağında güvenlik tedbiri aldı.

Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan, test kağıtları, kalemlik ve eğitim malzemeleri çıktı.