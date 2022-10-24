Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü şüphelisi Amasya'da yakalandı
[Fotograf: AA]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Gümüşhacıköy İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri Muş'tan İstanbul'a giden otomobili durdurdu.
Otomobilde bulunan şahsın kimliğinin olmamasından şüphelenen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kimlik bilgileri tespit edilen S.G'nin, Muş Ağır Ceza Mahkemesince, silahlı terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan S.G. jandarmadaki işlemlerin artından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Terör Örgütü Amasya
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