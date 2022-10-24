Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üreticiye her zaman destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanında 226 milyon liralık yatırım yaptıklarını anlatan Büyükkılıç, "Yaklaşık 3 yıldır kredi bile almadan bütçemizi yöneten bir yaklaşım sergiliyoruz. Birlikte bereketi yaşıyoruz. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle, kamu kurum kuruluşlarıyla el ele, dayanışma içerisinde bu çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de Kayseri üreticisini yeni tohumlarla buluşturmanın keyfini yaşadıklarını vurguladı.

Kayseri'nin Türkiye'deki en önemli tarımsal üretim merkezlerinden birisi olduğunu anlatan Şahin, "Dağıtılan tohumların tamamı yerli çeşitler. Özellikle yem bezelyesi bu bölgede büyükbaş hayvancılık, sütçülük yapan insanların çok ciddi anlamda keyif alacağı bir ürün" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 1000 ton ekmeklik buğday ve 500 ton yem bitkisi tohumu çiftçilere dağıtıldı.