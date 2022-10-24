Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.
M.A. yönetimindeki otomobil, Tokat-Alaca yolu Aydıncık ilçesi kavşağında Ş.B. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.A, N.C. ve K.Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Yozgat
Son Haberler
- 17:10
- 17:07
- 17:05
- 17:01
- 17:03
Sıradaki Haber
Otomobilin çarptığı engelli yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz