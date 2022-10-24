Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı engelli yaralandı
[Fotograf: İHA]
Adıyaman'da tekerlekli sandalyesiyle yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan engelli otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Ayça Öklimek idaresindeki otomobil, yaya geçidinden tekerlekli sandalyeyle geçmeye çalışan Hasan Çetin'e çarptı.
Yaralanan Hasan Çetin, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Hasan Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası Engelliler
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