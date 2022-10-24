Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fasulye çuvallarından 23 kilo uyuşturucu çıktı
[Fotograf: AA]
Malatya'da bir yolcu otobüsünde fasulye çuvallarına gizlenmiş 12 kilogram skunk ile 11 kilogram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Dedektör köpeği "Bonita"nın da katıldığı aramada, otobüsün bagaj kısmında yeşil fasulye çuvallarına gizlenmiş 6 paket halinde 12 kilogram skunk ile 5 paket halinde 11 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelerinin batı illerine sevkini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K, işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Malatya Uyuşturucu Otobüs Narkotik
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