Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı
[Fotograf: İHA]
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri hurdaya döndü. Kazada 7 kişi yaralandı.
Bingöl istikametine seyir halinde olan M.K. idaresindeki otomobil, kavşaktan dönmek isteyen Ö.S. idaresindeki otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri hurdaya dönerken, kazada 7 kişi yaralandı.
Jandarma personellerinin ilk müdahalesinin olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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