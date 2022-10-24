Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otobüse çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı
[Fotograf: İHA]
Gümüşhane'de duraktan çıkan otobüse çarpmamak için manevra yapan otomobil kaldırıma çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Bayburt’tan Gümüşhane istikametine ilerleyen Yakup Aksoy, duraktan ana yola çıkan otobüse çarpmamak için ani manevra yaptı.
Durağın yanındaki tali yola çıkarak buradaki kaldırıma çarpıp durabilen otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü hafif yaralandı.
Aksoy, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Otobüs Trafik Kazası
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