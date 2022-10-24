Yakutiye ve Dadaşkent İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde 4 farklı tarihte kablo çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 73 bin lira değerinde olan kabloları çalan kişileri tespit etti.

Şüpheliler F.B, S.A. ve Y.Ç. olayda kullandıkları değerlendirilen araçla birlikte yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.