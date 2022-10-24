Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rögardan girip kablo hırsızlığı yapan 3 zanlı yakalandı
Erzurum'da, farklı tarihlerde rögardan girdikleri kanallardan kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yakutiye ve Dadaşkent İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde 4 farklı tarihte kablo çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 73 bin lira değerinde olan kabloları çalan kişileri tespit etti.
Şüpheliler F.B, S.A. ve Y.Ç. olayda kullandıkları değerlendirilen araçla birlikte yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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