Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt'te sis bulutu
[Fotograf: İHA]
Siirt'te sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin üzerini kaplayan sis bulutu, havadan görüntülendi.
Siirt'te geçen haftadan itibaren görülen sis, bugüğn sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Kenti bütünüyle kaplayan sis bulutu, kentin en yüksek noktalarından Veysel Karani Mahallesi’nde görüntülendi.
Sisin yoğun olduğu Siirt-Kurtalan kara yolunda da araçlar kontrollü bir şekilde ilerledi.
Etiketler: Siirt
Sıradaki Haber
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz