Kümbet Yunus Emre Yatılı Bölge Ortaokulu'na gelen üniversite öğrencileri, düzenlenen etkinliklerde kendilerinden yaşça küçük öğrencilere tecrübelerini aktardı.

Şanlıurfa'dan gelen proje eğitmeni ve koordinatörü Fatma Çiçek, projenin amacının farklı illerden farklı renkleri bir araya getirerek kültürel kaynaşmayı ve gönüllülük bilincini sağlamak olduğunu söyledi

Proje kapsamında merkez ve köy okullarında etkinlikler düzenlediklerini anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Birçok köy okulunu ziyaret ettik, çocuklarla bir araya geldik. Ayrılma sürecine geldiğimizde duygulu anlar yaşıyoruz. Çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. 10 gün boyunca gönüllü arkadaşlarımızla birlikte çok güzel faaliyetler gerçekleştirdik. Proje kapsamında şehit aileleri ile çok sayıda esnafı da ziyaret ederek yaklaşık 5 bin kişi ile buluştuk, kültürel kaynaşmayı sağladık."