Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan tilki yiyecek ararken görüntülendi
[Fotograf: AA]
Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan tilki, doğal ortamında görüntülendi.
Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.
Farklı habitatları barındıran milli park içinde kuş, kemirgen ve sürüngen türleri de yaşıyor.
Milli parkta yaşayan tilki, dağın Iğdır tarafındaki kayalık alanda yiyecek ararken görüntülendi. Kayalık alanda bir süre dolaşan tilki, izlendiğini fark edince gözden kayboldu.
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