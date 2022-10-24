Fatih Projesi kapsamında okullara alınan akıllı tahtaların bakım, onarım ve tamiratı, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Öğretmenlerinin desteğini alan öğrenciler, arıza kaydının oluşturulmasıyla okullara giderek akıllı tahtaları onarıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, meslek lisesi öğrencilerinin iş başında öğrenmelerini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Karabük'teki okullara yeni eğitim sezonuna kadar 1853 etkileşimli tahta montajı yapıldığını aktaran Akbaş, 110 okula da fiber internet bağlandığını vurguladı.

Akbaş, meslek liselerinin fabrika gibi çalışmaya devam ettiğini söyleyerek, "Masa tenisi üretiminden, basketbol potası, sıra, masa üretimine kadar birçok farklı alanda çalışmalar devam ediyor. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı şeflerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, etkileşimli tahta onarımlarını müdürlüğümüz Fatih Projesi koordinesinde başarılı şekilde yapmaktadırlar. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizden deneyim ve tecrübe kazanmaktadır" dedi.