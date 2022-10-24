Adapazarı ilçesi Budaklar, Çökekler, Rüstemler ile Erenler ilçesinde Büyükesence, Küçükesence, Hasanbey ve Çaykışla mahallelerindeki tarlalarda öğlen saatlerinde anız yangınları başladı.

İhbarlar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 6 birim 15 araç ve 30 personel sevk edildi.

Hasat edilen dönümlerce mısır tarlalarının birçok noktasında alevli seyreden yangınlar nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalelerinin ardından alevler kontrol altına alındı.

Bu arada İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı da ekiplerin çalışmalarını denetledi.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin su tankerleriyle desteklenen ekiplerin müdahalesi sürüyor.