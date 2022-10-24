Ulusal basındaki haberlere göre, gazeteci Şerif’in eşi Javeria Sıddıki, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ünlü sunucunun uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gazetecinin ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Şahbaz Şerif başta olmak üzere çok sayıda kişi taziye mesajı yayımladı.

Şerif'in çok sayıda meslektaşı da sosyal medyada gazetecinin öldürülmesinden duydukları üzüntüyü ifade etti.

Bazı gazeteciler ise Şerif'in ölümünden hükümeti ve orduyu sorumlu tuttu.

Eski Başbakan İmran Han’ın sağlam bir destekçisi olan Şerif, Şahbaz Şerif hükümetini ve orduyu sert dille eleştirmesiyle biliniyordu.

ARY News televizyonunda İmran Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin Özel Kalem Müdürü Şahbaz Gill ile gerçekleştirdiği programın ardından hakkında işlem başlatılan Şerif, bu gelişme sonrası ağustosta Londra’ya gitmişti.

Şerif'in neden Kenya'ya gittiği ise henüz netlik kazanmadı.