Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, yasak sahada trolle balık avladığı tespit edilen balıkçıya 20 bin 802 lira ceza verildi.

Karaduvar Balıkçı Barınağı'ndaki denetimlerde de ruhsat tezkeresi olmadan avlanan kişiye 5 bin 943 lira, barınak içinde avlanan 3 balıkçıya 8 bin 764 lira ceza kesildi.