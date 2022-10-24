Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı balık avlayan 5 kişiye 35 bin 509 lira ceza kesildi
Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 5 balıkçıya 35 bin 509 lira ceza uygulandı.
Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, yasak sahada trolle balık avladığı tespit edilen balıkçıya 20 bin 802 lira ceza verildi.
Karaduvar Balıkçı Barınağı'ndaki denetimlerde de ruhsat tezkeresi olmadan avlanan kişiye 5 bin 943 lira, barınak içinde avlanan 3 balıkçıya 8 bin 764 lira ceza kesildi.
Etiketler: Mersin
Son Haberler
- 10:58
- 10:59
- 10:49
- 10:46
- 10:22
Sıradaki Haber
Denizli'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz