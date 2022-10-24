Seyit Ahmet Ç., Ulukavak Mahallesi'ndeki evinde yeğeni B.Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ö, silahla ateş ederek dayısı Seyit Ahmet Ç'yi yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde yarı açık cezaevinden firar ettiği ve hakkında yakalama kaydı bulunduğu tespit edilen Seyit Ahmet Ç. ile onu yaralayan yeğeni B.Ö. gözaltına alındı.