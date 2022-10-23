İlçe Jandarma Komutanlığı önünden geçen yolda yaklaşık 50 gün önce jandarma personeli tarafından yaralı halde bulunan kedi yavrusu, veterinere götürüldü.

Veterinerin kedinin bacağında sinir hasarı bulunduğunu ancak küçük olması nedeniyle ameliyat edilemeyeceğini söylemesi üzerine jandarma tarafından kediye sahip çıkıldı.

"Gümüş" ismi verilen kedi, İlçe Jandarma Komutanlığında özenle bakılmaya başlandı. Bu arada Gümüş'ün ameliyatı için jandarma personeli aralarında para topladı.

"Gümüş" sağlına kavuştu

Aradan 45 gün geçmesinin ardından yeniden veterinere götürülen "Gümüş", ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu. Yaklaşık bir ay veteriner kliniğinde kalacak Gümüş, daha sonra yeniden İlçe Jandarma Komutanlığındaki yuvasına dönecek.

Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, İlçe Jandarma Komutanlığı önünden geçen yolda ses duymaları üzerine yaptıkları aramada, yaralı kedi yavrusunu bulduklarını söyledi.

Kediye ilk müdahaleyi yaptıklarını, Gümüşhacıköy'de olmaları dolayısıyla "Gümüş" adını verdiklerini anlatan Kurtcu, "Götürdüğümüz veteriner hemen ameliyat edilemeyeceğini, bir süre bakılması gerektiğini bize bildirdi. Bunun üzerine ona kulübe yaptırıp bakımını üstlendik. Belli bir süre veterinerde kalacak. Daha sonra bize teslim edecekler ve biz bakımına devam edeceğiz" dedi.