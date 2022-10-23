İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yunus ekipleri ile müşterek yapılan uygulamada 22 personel görev aldı.

Uygulamada 480 kişinin GBT sorgusu ve üst araması yapıldığı. Kontrollerde 2 iş yerine, kapalı alanda sigara içmekten idari işlem yapıldı.

Vatandaşların güvenliği ve toplumsal huzurun devamlılığı için bu tür uygulamaların devam edeceği bildirildi.