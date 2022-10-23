Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boyabat'ta asayiş ve huzur uygulaması
[Fotograf: AA]
Sinop Boyabat'ta umuma açık iş yerlerinde genel asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yunus ekipleri ile müşterek yapılan uygulamada 22 personel görev aldı.
Uygulamada 480 kişinin GBT sorgusu ve üst araması yapıldığı. Kontrollerde 2 iş yerine, kapalı alanda sigara içmekten idari işlem yapıldı.
Vatandaşların güvenliği ve toplumsal huzurun devamlılığı için bu tür uygulamaların devam edeceği bildirildi.
Etiketler: Sinop
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