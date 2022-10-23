Karatarla Mahallesi'ndeki 4 katlı bir iş merkezinin asansör boşluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler iş merkezinin 3. ve 4. katlarında yaşayanları dumandan etkilenmemesi amacıyla terasa yönlendirdi

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.