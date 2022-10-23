Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karatarla Mahallesi'ndeki 4 katlı bir iş merkezinin asansör boşluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler iş merkezinin 3. ve 4. katlarında yaşayanları dumandan etkilenmemesi amacıyla terasa yönlendirdi
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
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