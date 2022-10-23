Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 98 kilogram sentetik uyuşturucu, 11 kilogram esrar ve 17,5 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçede düzenlenen operasyonda 98 kilogram sentetik uyuşturucu, 11 kilogram esrar, 17 kilo 500 gram afyon sakızı ve 600 methadone hap ele geçirildi.
Etiketler: Hakkari Uyuşturucu
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