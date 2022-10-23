İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçede düzenlenen operasyonda 98 kilogram sentetik uyuşturucu, 11 kilogram esrar, 17 kilo 500 gram afyon sakızı ve 600 methadone hap ele geçirildi.