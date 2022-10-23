Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kargoyla gönderilen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kargoya verilen ayakkabıya gizlenmiş 12 gram kokain ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli A.B.D'yi takibe aldı.
Zanlının, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki kargo şubesinden teslim aldığı poşetteki ayakkabıyı inceleyen polis, topuk kısmına gizlenmiş 12 gram kokain buldu.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu
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