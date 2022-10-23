Jandarma sorumluluk bölgesinde 14 ilçede 57 noktada, 74 asayiş ve trafik timinin katılımıyla huzur ve güven uygulaması kapsamında, 2 bin 404 kişinin genel güvenlik sorgulaması yapıldı, hırsızlık suçundan aranan 4 kişi ile kayıp olarak aranan 1 kişi yakalandı.

Trafik ekiplerince, 959 araç kontrol edilerek 69 araca 32 bin 11 lira idari para cezası uygulanırken, trafiğe uygun olmayan 3 araç trafikten men edildi.