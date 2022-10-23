Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 4 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında, "hırsızlık" suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma sorumluluk bölgesinde 14 ilçede 57 noktada, 74 asayiş ve trafik timinin katılımıyla huzur ve güven uygulaması kapsamında, 2 bin 404 kişinin genel güvenlik sorgulaması yapıldı, hırsızlık suçundan aranan 4 kişi ile kayıp olarak aranan 1 kişi yakalandı.
Trafik ekiplerince, 959 araç kontrol edilerek 69 araca 32 bin 11 lira idari para cezası uygulanırken, trafiğe uygun olmayan 3 araç trafikten men edildi.
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