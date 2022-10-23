Acıgöl ilçesindeki 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri, il genelindeki okulların basketbol potası ihtiyacı için üretim yapıyor.

Okulun atölyesinde metal malzemeleri farklı boyutlarda kesip şekil verdikten sonra kaynak ve boyama işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, hazırladıkları basketbol potalarını okullara götürüp montajını yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, öğrencilerin, akademik başarının yanında sosyal, kültürel ve spor alanında da gelişim ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

"Potasız okul kalmasın"

Meslek liselerinde öğrencileri hayata hazırlamak için farklı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de ücret alıyor. Devletimizin de öğrencilere asgari ücretin üçte biri ve yarısı kadar katkısı var. 18 okulumuza potalarını yerleştirdik, öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bundan sonraki süreçte diğer illerden de talep geldiği takdirde meslek lisemiz hazır. Altyapımız da hazır. Öğrencilerimiz şevkle ve iştahla çalışıyor. Mesleki eğitimi geliştirme kapsamında tüm ilçelerimizdeki meslek liselerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Acıgöl'deki bu okulumuzu da metal, mobilya ve gıda anlamında öne çıkaracağız. İlimizin ve belki de ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için bir altyapı oluşturacağız. Süreç içinde ilimizdeki tüm okullarımızda 'potasız okul kalmasın' sloganıyla çalışmalarımız devam ediyor."

Okul öğretmenlerinden Rahime Cürenay da basketbol potası üretiminden okullarının 360 bin lira gelir elde ettiğini söyleyerek, "Bir ay kadar kısa sürede 36 pota yaptık, 5 potayı da onardık. Çocuklarımız sadece öğrenmekle kalmayıp uygulamaya geçirdiler. Öz güvenleri arttı. Buradaki uygulamalarla neler yapabileceklerini öğrendiler. Aynı zamanda devletimize de katkıda bulundular" dedi.

Öğrenciler üretmekten mutlu

Öğrencilerden Hüseyin Mutlu ise kendisi ve arkadaşlarının üretmenin heyecanını yaşadığını, atölyede yaptıkları çalışmalar sayesinde mesleki tecrübelerinin arttığını anlattı.

Çiftlik Köyü Ortaokulu öğrencisi Züleyha Adıgüzel de okullarındaki pota eski olduğu için basketbol oynamadıklarını vurgulayarak, "Potaları yapan ağabeylerimize teşekkür ederim. Yeni pota geldi. Bize imkan sunanlara teşekkür ederim. Artık basketbola daha fazla vakit ayıracağız" dedi.

Öğrencilerden Muhammed Emin Sarı da öğrenci ağabeylerinin emekleriyle ortaya çıkarılan potalara kavuşmanın sevincini yaşadığını, emek verenlere teşekkür ettiğini söyledi.