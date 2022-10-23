Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 09:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dalgıç kıyafetiyle midye avlarken yakalandılar
[Fotograf: DHA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dalgıç kıyafetleri giyip denizde kaçak midye avcılığı yapan 5 kişi yakalandı.
İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda kuş cenneti olarak bilinen sahilde, kaçak midye avcılığı ihbarı yapıldı. Polis ekipleri, ihbar sonrası harekete geçti.
Deniz polisleri de tekne ile bölgeye geldi. Dalgıç kıyafetleri giyerek, midye avlayan 5 kişi sahile çıkarıldı.
5 kişi hakkında İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tutanak tutuldu, idari para cezası uygulandı.
Çuvallara konulan midyeler ise tekrar denize bırakıldı.
Etiketler: Kocaeli
Sıradaki Haber
Kocaeli'de kaçak midye avcılığı yapan 5 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz